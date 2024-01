Bass Thioung artiste: "Mon rêve, c'est de faire un duo avec Diamond Platnumz"

L'artiste Bass Thioung était invité comme tête d'affiche du festival Africa fête, à l'occasion de la célébration du nouvel an à Thiès. Le chanteur, Bass Thioung a produit un beau spectacle au bonheur des milliers de personnes qui ont envahi la Place de France en présence des autorités de la ville. Après son spectacle, l'artiste a fait une déclaration devant la presse pour magnifier la présence des populations.







Interrogé sur sa carrière et son ses projets, Bass Thioung a dévoilé son plus grand rêve de chanter avec la star Tanzanienne, Diamond Platnumz, qu'il considère comme son inspirateur. "Mon plus rêve dans la musique, c'est de faire un duo avec Diamond Platnumz. C'est un chanteur que je respecte beaucoup grâce à ses productions. Je ne suis pas en contact direct avec lui mais mon équipe est en train d'entrer en contact avec son entourage pour concrétiser mon rêve" a-t-il déclaré.L'artiste a saisi l'occasion pour féliciter Waly Seck sur sa quête au disque d'or. Bass Thioung estime que ce dernier le mérite au regard de son engagement et de sa volonté.





Diamond Platnumz est un chanteur international Tanzanien qui a plusieurs chansons à succès. Il a remporté de nombreux prix au Channel O et aux HiPipo Music Awards. Il est considéré aujourd'hui comme l'artiste tanzanien le plus aimé et décoré.