Baye Mass au chevet des étudiants

L'artiste chanteur-compositeur Baye Mass a été l'hôte des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, cette semaine. Le jeune chanteur distribuait un "ndogou" aux étudiants, histoire de participer dans le social en aidant certains qui sont dans le besoin.





Pour sa huitième édition, Baye Mass a collaboré avec le mouvement Kaay Ndogou de l'UCAD. Une action sociale très appréciée par les étudiants qui témoignent le jeune chanteur a toujours oeuvré pour les bonnes actions aux côtés des apprenants.





Selon Baye Mass, c'est un plaisir pour lui d'offrir le "ndogou" au sein du campus social qui a été sa maison pendant années. **





À l'occasion, l'artiste appelle à une cohabitation et un partage entre musulmans et chrétiens. "Ça fait huit ans que j'offre des "ndogou" au campus social. Ayant fréquenté l'université, j'ai une parfaite maîtrise de la situation dans laquelle se trouvent les étudiants. Même si je ne suis plus dans à l'université, le campus social reste toujours une maison pour moi. En ce mois béni, c'est bien de partager avec ses semblables. Raison pour laquelle j'ai décidé d'offrir des "ndogou" aux étudiants", a-t-il déclaré à la presse.