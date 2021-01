Béa Lewis révèle son intimité avec Aliko Dangote

Ça fait le buzz sur la toile africaine ! Une Américaine nommée Bea Lewis révèle, sur Instagram, être sortie avec Aliko Dangote, le richissime homme d’affaires nigérian. Elle est allée sur sa page Instagram pour donner des détails hallucinants sur sa relation avec le milliardaire.Bea Lewis a partagé des photos d’elle et de Dangote, y compris une photo qui la montrait en train de le caresser sur la joue gauche.On y voit également Aliko Dangote sur un canapé, à l’intérieur de ce qui semblait être un yacht de luxe. Il était sous une couverture orange, en train de manipuler son téléphone portable, une partie de ses fesses exposée.La dame a également publié des photos de Dangote debout près d’un avion de luxe, dans un hangar privé.Bea a écrit, comme légende de ces fameuses photos, les mots suivants : «Je suis sortie avec l’homme noir le plus riche du monde. Il m’a brisé le cœur en 1 000 morceaux. J’ai appris plus de lui que n’importe quelle personne que j’ai jamais rencontrée. Communiquer quotidiennement avec un milliardaire vous fait voir le monde différemment.»Toujours dans le texte publié sur Instagram, elle ajoute : «Je suis devenue plus organisée et je suis enfin capable de m’éloigner des tracasseries quotidiennes de la cuisine. J’ai appris l’amour sans ficelle. Donner le meilleur de soi-même sans attendre. Rien n’est éternel. J’ai réalisé qu’un projet de restaurant d’un demi-million de dollars était un mauvais investissement. J’ai acheté deux propriétés. J’ai commencé un programme de remise en forme cohérent. Je suis devenue végétarienne. J’ai obtenu un portefeuille d’actions rentables.»Pour terminer, Béa estime que Dangote a changé son «point de vue sur l’éthique du travail et la patience. Une fois que mon état d’esprit a changé, l’univers m’a attirée vers des gens qui m’ont élevée et ont augmenté ma valeur nette, mentalement et financièrement».Malgré le tollé provoqué par cette histoire, Aliko Dangote n’a toujours pas affirmé ou infirmé cette histoire. Il est réputé très discret sur sa vie privée.