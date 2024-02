Bianca Censori, épouse de Kanye West, nue dans les rues de Los Angeles

En début d’année, Kanye West avait annoncé que Bianca Censori ne porterait pas de pantalon cette année.





Et bien la femme de Kanye West, le rappeur le plus controversé des USA, vient de confirmer les annonces de son époux. La femme de 29 ans a été photographiée dans les rues de Los Angeles, nue comme un ver. Elle se servait d’un imperméable transparent comme vêtement. Un look osé qui laisse presque tout apparaître même si la femme essayait stratégiquement de cacher certaines parties avec son téléphone.