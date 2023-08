Britney Spears : après son divorce avec Sam Asghari, elle se rapproche d’un criminel

C’est un divorce qui fait beaucoup parler. Après des mois de rumeurs concernant des problèmes au sein de leur relation, Britney Spears et Sam Asghari ont confirmé leur divorce après que l’information a fuité dans la presse le 16 août dernier. Les deux ex ont tous les deux pris la parole sur Instagram pour annoncer la nouvelle : « Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble... 6 ans, c'est long pour être avec quelqu'un, alors je suis un peu choquée. Je ne suis pas là pour expliquer les raisons parce que ce n’est honnêtement l'affaire de personne ! Mais je ne pouvais plus supporter la douleur », a écrit l’interprète de « Toxic ».





Seulement quelques jours après cette officialisation, une source proche de Britney Spears a révélé que cette dernière est proche d’un autre homme depuis déjà quelque temps.





Comme le rapporte « Page Six », Britney Spears serait très proche de l’un de ses anciens employés. Ce dernier se nomme Paul Richard Soliz et aurait été engagé il y a environ un an pour s’occuper de tâches dans la propriété comme faire le ménage ou ramasser les ordures. Une source très proche de la chanteuse affirme qu’ils passent du temps ensemble : « Britney a noué des liens étroits avec son ancien employé. Je suis inquiet. » Des inquiétudes compréhensibles puisqu'à en croire l’informateur et le média, Paul Richard Soliz est connu pour être un criminel. Ce dernier a cependant été embauché l’année dernière sans vérification de ses antécédents. En faisant des recherches, « Page Six » a découvert que l’homme a été accusé de délits mineurs comme conduite sans permis de conduire ou trouble de l’ordre public, mais également plus récemment d’un crime. Une fréquentation qui pourrait s’avérer néfaste pour la chanteuse…





Cette information intervient après que des rumeurs ont laissé entendre que la raison du divorce de Britney Spears et Sam Asghari était due à une infidélité de la part de la star.