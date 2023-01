C’est fini entre Soumboulou Bathily et Diop Khass

Les rumeurs sur la séparation du couple Soumboulou-Khass sont bien fondées.



En effet, selon une source très proche de la sœur de Boury Bathily, Soumboulou ne répond plus au nom de Mme Diop, et s'est séparée du marabout.



On se rappelle que ce mariage avait fait beaucoup de bruit en septembre 2020 avec une dot de 6 millions et d'autres biens qu'aurait reçu l'actrice et belle sœur de Balla Gaye 2.



De cette union, qui n'a duré que le temps d'une rose (2 ans 4 mois), est née une petite Sokhna Diarra qui va souffler sa première bougie au mois de février.