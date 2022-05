Caitlyn Jenner n’a pas été invitée au mariage de Kourtney Kardashian: “Elle était choquée”

Caitlyn Jenner pas invité au Mariage de sa belle-fille

Caitlyn Jenner n’a pas été invitée au mariage de sa belle-fille Kourtney Kardashian et elle l’a encore au travers de la gorge, comme le rapporte Page Six. Selon une source proche de la femme, cette dernière a été particulièrement choquée d’apprendre que le mariage en Italie se déroulerait sans elle.





Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont dit "oui” le week-end dernier lors d'un somptueux mariage en Italie. Les internautes ont rapidement remarqué l’absence de Caitlyn Jenner, qui a longtemps été mariée à Kris Jenner et avec qui elle a eu deux enfants: Kendall et Kylie. TMZ a ensuite rapporté qu’elle n’avait pas été invitée parce que Travis et Kourtney voulaient que le mariage reste intime. Les stars n’auraient aucun problème avec Jenner, mais ils ne se sentaient pas assez proches d’elle.





Caitlyn Jenner avait déjà eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’elle ne ferait pas partie de la nouvelle téléréalité du clan Kardashian, diffusée actuellement sur Hulu et Disney+. “Bien sûr, ce n’est rien de grave. J’aime ma famille et je suis très heureuse que l’émission continue. Mais j’ai été choquée d’apprendre par la presse que j’ai été explicitement exclue de ce nouveau programme", confiait-elle lors d’une interview. En 2017, la femme de 72 ans affirmait qu’elle se sentait moins proche qu’auparavant des sœurs Kardashian.