Ces mariages de célébrités qui n’ont pas duré une année !

Cinq mois : c'est le temps qu'a duré le mariage de l'actrice Coumba Bou Ndaw. Elle avait été épousée par un émigré sénégalais basé aux États-Unis. Puis, ils se sont séparés sans que le mariage ne n’ait été consommé. D'ailleurs, le monsieur avait demandé le remboursement total de sa dot avant de pouvoir accorder le divorce à la jeune dame aux formes généreuses.

Rita Hora et Feuneu





C'est le divorce qui a fait le plus de bruit en ce mois de novembre. Les deux célébrités ont récusé pendant plusieurs semaines les rumeurs qui faisaient état de leur séparation.





Malheureusement, cela s'est avéré vrai lorsque Daoudé Blazi, plus connu sous le nom de Feuneu, a publié sur Instagram que le couple avait décidé d'un commun accord de mettre fin à leur union.





Quelques heures après, Maguette Fall alias Rita Hora lui a emboîté le pas en confirmant la nouvelle sur ses plateformes digitales.





Ces divorces chez les célébrités sénégalaises mettent en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les couples, même ceux qui semblent les plus solides et les plus prometteurs. Ils nous rappellent que les apparences peuvent être trompeuses et que les relations humaines sont complexes. Les raisons exactes de ces divorces restent souvent privées, mais ils (ces divorces) nous rappellent l'importance de la communication, de la confiance et de l'engagement mutuel dans une relation.