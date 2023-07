Chirurgie esthétique : Halima Gadji en Tunisie pour refaire son…

L’actrice sénégalaise Halima Gadji est actuellement en Tunisie. Elle a effectué le voyage dans le but de refaire une partie de son corps, son ventre. Elle va subir une liposuccion et une abdominoplastie. Cette opération chirurgicale vise à retirer un excédent cutané ainsi qu'une petite quantité de graisse de l'abdomen et à retendre la peau.





Rappelons qu’en termes d’expertise médicale, la Tunisie jouit d’un haut niveau de qualité en matière de soins de santé et d’une excellente réputation en matière de chirurgie esthétique et plastique.