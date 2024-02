Cinéma : Khaby Lame sera la prochaine vedette d’un film d’espionnage

Star des réseaux sociaux, Khaby Lame rêve d’inscrire son nom en lettres d’or dans les annales du cinéma, une de ses nombreuses passions. En juin 2023, il avait présenté son court métrage « Je suis Khabane » au festival du film de Taormina en Italie.





La production a séduit le jury, puisqu’elle est repartie avec le prix Darmiani. Aujourd’hui, la vedette de Tik-Tok est annoncée dans un autre projet cinématographique.





"00Khaby"





En effet, selon le magazine américain "Variety", l’Italien a été choisi pour jouer le rôle principal dans une « comédie d’espionnage ». Le titre provisoire de ce film est "00Khaby", en référence au 007 de James Bond.





Le tournage devrait se dérouler en Italie, aux États-Unis, à Dubaï et sur la Côte d’Azur en France. Par contre, les dates n’ont pas encore été dévoilées. 00Khaby est écrit par les scénaristes Nicola Guaglianone et Roberto Marchionni, et produit par Marco Belardi.





Pour déjouer… la Troisième Guerre mondiale





Il raconte l’histoire d’un livreur Just-Eat, recruté par la CIA après sa rencontre avec un scientifique. Il a pour mission d’infiltrer un réseau de trafiquant d’armes, pour déjouer…une Troisième Guerre mondiale. L'acteur devrait également gérer les humeurs d’une petite amie jalouse et d’un frère agaçant.





C’est un véritable défi pour la star de Tik-Tok. Inutile de rappeler qu’il n’avait jamais joué dans un long métrage. S'exprimant dans un communiqué après l'annonce du film, l’Italien a indiqué qu’il ferait le nécessaire pour faire bonne figure.