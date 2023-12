Clash Viviane-Aby Ndour : la réaction ferme de Youssou Ndour

« Je n’accepterai sous aucun prétexte que l’image de la famille soit ternie ». C’est la réaction ferme de Youssou Ndour sur le clash entre sa sœur Aby Ndour et son ex-belle sœur Viviane Chidid.



Dans un entretien paru dans L’Observateur de ce lundi 4 décembre, le Pca du Groupe futurs médias (Gfm) soutient que « c’est bien après que j’ai pris connaissance de cette affaire. J’ai alors appelé ma sœur (Aby Ndour) et ma nièce Bintou. J’ai dit que je ne voulais plus entendre parler de cette affaire. »



Il exprime son souhait de voir Viviane retirer sa plainte déposée contre Aby Ndour.



Mais, Youssou Ndour est très clair : « Je tiens à préciser une chose importante à mes yeux. El Hadj Elimane Ndour et Adjaratou Ndeye Sokhna Mboup, que Dieu leur prête longue vie, nous ont bien éduqués et nous ont inculqués des valeurs. Je suis l’aîné de la famille et chaque membre de la famille y a mis du sien pour polir l’image de la famille. Je n’accepterai sous aucun prétexte que l’image de la famille soit ternie. Et comme dit l’adage, le linge sale se lave en famille. »



Il souligne qu’ils sont « dans cette dynamique pour trouver une solution à cet épisode ».