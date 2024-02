Concours Miss Monde : fautes de goût de Fatou Lô, des stylistes tirent sur le comité Miss Sénégal

Fatou Lo, la représente du Sénégal au prestigieux concours de Miss Monde, est à la peine. L’Observateur rapporte que son nom ne figure même pas sur la liste des Miss les plus populaires en ce moment, et ce contrairement aux autres prétendantes du continent à l’instar des ambassadrices de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Nigeria.



Et pour cause, la lauréate du concours Miss Sénégal 2021 multiplie les fashion faux-pas, souligne le journal. Qui précise que les critiques affluent sur les réseaux sociaux. Certains observateurs avertis de la mode doutent même de ses chances de succès à la 71e édition de Miss World en Inde.



Interrogé par le journal, Khalil Cissé, conservateur de mode, ne fait pas dans la dentelle : « Le comité doit se ressaisir. Il y a beaucoup de responsabilités derrière une représentation d’une nation. Il faut que les organisateurs fassent plus d’efforts. Ils sont en train de vendre une mauvaise image du Sénégal. »



Hors de lui, le désigner confie qu’il « faut un coach [à Fatou Lô], un directeur artistique qui va gérer tout cela. Il lui faut aussi un minimum deux designers qui puissent, en fonction des sorties officielles, préparées des tenues qui sont adaptées à sa morphologie. »



Le fashion curator et initiateur de Jaaba ajoute qu’il « faut aussi un make up artist professionnel. En termes de coiffure, il faudrait quelque chose d’original, au lieu d’une perruque. La perruque dégrade réellement la nature de la Miss».



Décortiquant en guise d’exemple la robe jaune que la Sénégalaise portait lors de la soirée d’ouverture, Khalil Cissé révèle que « la robe était destinée à un shoot ».



Il poursuit : « Le comité a contacté le styliste Moussa Versailles une semaine avant son départ pour lui dire que la Miss n’a rien à se mettre. Ils lui ont dit que de leur côté, ils n’ont pas d’argent. Moussa, en ce moment aux États-Unis, leur a rétorqué qu’il était en déplacement et qu’il lui était impossible en si peu de temps d’agir. Mais devant l’insistance du comité, Moussa leur a finalement demandé de se rendre à son show-room, pour y choisir des tenues susceptibles de les intéresser. Le comite a fait preuve d’une irresponsabilité sans mesure. Il est appelé à gérer une organisation mais il ne maîtrise pas les enjeux. C’est à l’image d’une équipe nationale qui va en compétition. »



Le styliste de renommée Lahad Guèye, également très déçu, ne rate pas le comité Miss Sénégal. « On a tous l’impression qu’elle (Fatou Lô) a ouvert son armoire pour prendre des vêtements sans même faire attention », critique-t-il dans L’Observateur.



Il souligne qu’un événement d’une telle envergure demande « plus de sérieux » : « C’est une compétition mondiale. Il faut que nous ayons un œil sur tout ce que nous faisons car il y a plusieurs enjeux. A travers les vêtements, on peut lire beaucoup de choses sur le pays représenté surtout au niveau de la créativité et de l’exigence des stylistes.»