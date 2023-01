[Arrêt sur Image]: Coumba Gawlo Seck retourne en classe !

Coumba Gawlo Seck dans une salle de classe à Londres

Il y a quelques jours, la diva à la voix d’or, Coumba Gawlo Seck est apparue devant le Campus de l’Université Internationale de Wimbledon de Londres. Une semaine après, la chanteuse a posté des photos d’elle, stylo et cahier à la main, assise sur une table, dans une salle de classe. En légende, on peut lire sur sa page Twitter : « I’m in Class » (Je suis en classe).