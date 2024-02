Crise politique au Sénégal : L'artiste Mokobé soutient les manifestants et demande aux leaders d'opinion de réagir

Le mouvement de soutien au peuple sénégalais plongé dans la crise politique prend une dimension internationale. Après les organisations internationales, c'est au tour des artistes de dimension mondiale comme le franco-malien Mokobé de réagir. Il a fustigé les violences exercées sur les personnes qui manifestent contre le report de la présidentielle du 25 février 2024.