Critiquée pour son style vestimentaire : la réponse ironique de Mia Guissé à ses détracteurs

Le nouveau style vestimentaire de la chanteuse fait beaucoup jaser. Comparée à celle d’avant, la nouvelle personnalité de Mia Guissé «laisse à désirer » selon certains Sénégalais car « séduit plus les voyeurs que les mélomanes qui « dislike » son style vestimentaire ».





Aujourd’hui, la chanteuse se dévoile sous un autre angle, en prélude à un voyage au Qatar.





Arborant magnifiquement un hijab, Aissata Mia Guissé essaie de se rabibocher avec ses fans.« Mane beuguma nguène mér ben yoon, (je ne cherche que votre bonheur) , vous êtes ma force, ma famille ! Vous me poussez à aller de l’avant tous les jours, à me dépasser, à me surpasser », leur a-t-elle lancé.