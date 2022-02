Des palais plus grands que Monaco, 39 avions et une couronne en or de 7,3 kilos: l'immense richesse du roi de Thaïlande

Le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, 69 ans, plus connu sous le nom de Rama X

Le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, 69 ans, plus connu sous le nom de Rama X, s’est offert un nouveau “jouet” cette semaine. Il a acheté un Boeing flambant neuf pour environ 330 millions d’euros et le fait actuellement transformer en “palais volant”. Ce n’est pas surprenant, car avec sa fortune de 37 milliards d’euros, le roi de Thaïlande a déjà 54 palais, 38 jets privés, 21 hélicoptères et d’innombrables voitures de luxe à sa disposition. Sans parler de ses autres extravagances, comme sa collection d’éléphants blancs ou encore sa collection de bijoux extrêmement rares.





Le roi est traditionnellement considéré comme une divinité vivante en Thaïlande. Rama X a succédé à son père, Bhumibol, décédé en octobre 2016 après 70 ans de règne. Mais si l’on en croit les activistes et les observateurs locaux, le nouveau roi apporte avec lui beaucoup d’instabilité. Il est plus connu pour ses nombreux scandales, ses habitudes de dépenses exubérantes et ses mariages ratés que pour ses réalisations ou qualités politiques. Mais les médias thaïlandais n’en parlent guère, car quiconque s’élève contre la famille royale risque jusqu’à 15 ans de prison.





La richesse totale du roi de Thaïlande est difficile à estimer, même si l’on dit qu’il est de loin le monarque le plus riche du monde, avec une fortune supposée d’environ 37 milliards d’euros, bien qu’en réalité ce montant est probablement beaucoup plus élevé. Par exemple, après la mort de son père, Rama X a revendiqué les “biens de la couronne” comme faisant partie de son trésor personnel. Cela comprend plus de 6.500 hectares de terres en Thaïlande, sur lesquelles se trouvent des biens immobiliers qui, à eux seuls, valent près de 29 milliards d’euros. En outre, le roi de Thaïlande détient des parts d’une valeur de 4,1 milliards d’euros dans un fonds d’investissement et possède également une participation de 6,4 milliards d’euros dans la plus grande entreprise de construction de Thaïlande.

Des fêtes extravagantes

Rama X a accepté le trône en 2016, mais n’a été officiellement couronné qu’en 2019. Cela s’est passé lors d’une fête qui a coûté 27 millions d’euros. Il a notamment pris un “bain purificateur”, au cours duquel de l’eau bénite provenant de cinq rivières et de quatre lacs a été versée sur sa tête, tandis que des tambours et des trompettes résonnaient en arrière-plan. Au cours de la parade, son trône d’or a été porté par 16 sujets, et 1.300 soldats, ainsi que que des dizaines d’éléphants blancs - selon la loi thaïlandaise, tous les éléphants blancs appartiennent au roi - ont défilé dans les rues de Bangkok pendant près de sept heures.





Au cours de l’événement, Rama X a porté la “Grande Couronne de la Victoire”, une couronne en or de plus d’un mètre de haut, ornée de diamants, qui est en possession de la famille royale thaïlandaise depuis 1782. Elle pèse 7,3 kg et est l’une des couronnes les plus lourdes jamais utilisées. À titre de comparaison, la couronne qui a été placée sur la tête de la reine britannique Elizabeth II, en 1953, ne pesait “que” deux kilos. Mais il y avait aussi d’autres objets impressionnants: lors de son couronnement, le roi thaïlandais a reçu le “parapluie royal” (avec neuf couches de soie blanche et d’or), l’épée de la victoire (une ancienne épée en or sertie de diamants) et le “Golden Jubilee”, le plus gros diamant taillé du monde, d’une valeur de 10,5 millions d’euros.

Palais et terrains

Vajiralongkorn a passé ses premières heures en tant que roi dans l’immense lit doré dans lequel le tout premier roi thaïlandais a dormi. Il a passé la nuit dans le palais royal de Bangkok, qui s’étend sur 218.400 mètres carrés et qui est entièrement protégé par un haut mur blanc de près de deux kilomètres de long. Toutefois, le palais royal de Bangkok n’est pas sa résidence permanente, le roi vit majoritairement dans la capitale thaïlandaise, dans le “Dusit Palace”, où 13 “résidences royales” différentes ont été construites sur un seul et même terrain. Au total, le roi de Thaïlande dispose de 54 palais dans toute la Thaïlande, bien que plusieurs de ces propriétés son désaffectées depuis des années.

Presque tout le temps en Allemagne

Ce n’est un secret pour personne: le chef d’État thaïlandais passe plus de temps sur le sol allemand que dans son propre pays. En 2020, le monarque s’est retiré pendant presque toute l’année au Grand Hotel Sonnenbichl, un établissement quatre étoiles situé dans la station de sports d’hiver de Garmisch-Partenkirchen, où se sont déroulés les Jeux olympiques d’hiver de 1936. L’hôtel de luxe a été entièrement réservé par Vajiralongkorn et son groupe.





On dit que Rama X était un skieur et un cycliste passionné, mais le roi semblait passer le plus clair de son temps avec des femmes.Il y aurait séjourné avec quelque 25 maîtresses. Ces femmes devaient “gâter” le roi, volontairement ou non, 24 heures sur 24 et une “chambre de plaisir” était installée dans l’hôtel, où le roi pouvait se “détendre” avec elles. Ils faisaient aussi régulièrement des excursions dans la ville, malgré toutes les règles liées à la pandémie qui s’appliquaient alors normalement aux visiteurs.





Deux villas au bord de l’eau

Depuis, Rama X aurait quitté l’hôtel, bien que, selon les médias allemands, il est toujours dans le pays. Le journal Bild affirme que le roi s’est installé dans les environs du lac Starnberg, dans la ville de Tutzing, où il a hérité d’une villa cossue après la mort de son père. Il aurait même acheté une deuxième propriété entre temps. Les deux villas coûtent chacune plus ou moins un million de dollars, et l’une d’entre elles compte même quinze chambres et un accès direct au lac via sa propre jetée.

Avions et hélicoptères

Pour se rendre en Allemagne, le monarque thaïlandais utilise sa flotte personnelle. Elle serait composée de 39 appareils, dont quatre Boeing (80 millions d’euros chacun), trois Airbus, trois Sukhoi Superjet 100 de fabrication russe et quatre chasseurs à réaction Northrop F5-E. Elle dispose également de 21 hélicoptères et les coûts de maintenance de la flotte s’élèvent à près de 60 millions d’euros par an.





À noter qu’en 2011, l’un des avions de Rama X a été cloué au sol à Munich, car le monarque avait une dette impayée. Mais les deux pays sont rapidement parvenus à un accord: en échange de quelque 12 millions d’euros, l’avion a été libéré et Vajiralongkorn a été autorisé à poursuivre son voyage.





Son garage est également bien rempli. Le monarque thaïlandais est généralement vu dans sa Rolls Royce couleur crème, qui a été blindée et a coûté plus de 1,9 million d’euros. Mais il possède plusieurs autres voitures: une Rolls Royce Phantom de 1960 (175.000 euros), une Maybach 62 (625.000 euros), une authentique Cadillac DTS (42.000 euros), une Maybach S600 Pullman (1,2 million d’euros), une Rolls Royce Silver Cloud III (875.000 euros) et une Rolls Royce Phantom IV (962.000 euros), ainsi que divers autres véhicules. Il a également fait fabriquer des versions décapotables de certains modèles.

Bizarre uitspattingen

D’autres traits sont également notables: le roi possède pas moins de 30 caniches, la race de chien qui l’obsède depuis longtemps. Et il a déjà fait sensation par le passé, car son caniche Foo Foo a été nommé maréchal en chef de l’armée de l’air royale thaïlandaise. Le jour de sa nomination, le canidé était habillé en tenue de cérémonie avec des gants autour des pattes, et depuis, a assisté à de nombreuses événements officiels. Lorsque le chien est mort, Vajiralongkorn lui a offert des funérailles de quatre jours qui ont coûté des millions d’euros et ont été marquées par des cérémonies bouddhistes extravagantes.