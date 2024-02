Diarra Sylla Sen Petit Galé s’affiche en string

Diarra Sylla, chanteuse, danseuse et ex candidate de Sen Petit Galé n’a pas froid aux yeux. La jeune fille souvent rappelée à l’ordre par ses compatriotes sénégalais par rapport à son habillement n’en a véritablement cure.





À quelques jours de la fête de la Saint-Valentin, Diarra a dévoilé son shooting photo dédié à l’événement.





Elle y porte une lingerie très légère de couleur rose assortie à sa coiffure et tient un bouquet de roses rouges entre ses mains. Le tout dans une position assez concupiscente.





Pour rappel, Diarra Sylla a dévoilé récemment sa nouvelle chanson « On it ». Bien que présente sur les réseaux sociaux, Diarra peine cependant à faire décoller sa carrière de chanteuse malgré son talent et ses sorties musicales.