Dj Arafat : L’Etat ivoirien immortalise la mémoire du «Roi du Coupé-Décalé»

En Côte d’Ivoire, une avenue porte désormais le nom du célèbre chanteur Ange Didier Houon alias "Dj Arafat". Elle est située dans le quartier de la 7e tranche à Cocody, une commune huppée de l’est d’Abidjan.



C’est du moins ce qu’indique le document du ministère ivoirien de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme intitulé "Répertoire des noms validés pour les voies structurantes (Avenues)".



Décédé en août 2019 à Cocody



Dj Arafat, le célèbre «Roi du Coupé-Décalé», est décédé le 12 août 2019 dans un accident de moto à Cocody.



Outre Dj Arafat, Didier Drogba, l’ex-star ivoirienne de football, a également été honoré. Une avenue située à Bingerville (agglomération de l’est d’Abidjan) dans le quartier SCI Carrière, porte désormais son nom. Drogba figure parmi les plus grands footballeurs de l’histoire de la Côte d’Ivoire. Il a remporté la Ligue des champions avec Chelsea. Par contre, l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire n’a soulevé aucun trophée avec la sélection nationale. Il a plusieurs fois été finaliste malheureux de la CAN avec la Côte d’Ivoire.