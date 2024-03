Fashion week : Casey Cadwallader en showman digne héritier de Mugler

L'Américain Casey Cadwallader, designer de la maison Mugler, a signé un show de mode tout en fumée et projecteurs, façon prestidigitation, ombrageant presque les tenues à Paris dimanche, deux ans après le décès de Thierry Mugler.



Le spectacle, organisé dans l'austère lycée Carnot, à Paris, était théâtral et dramatique. Un rideau tombe, puis un autre, un drone apparaît, une mannequin fait des ombres chinoises, l'autre prend la pose, joue avec la caméra du bord de podium et personne ne sait plus où donner de la tête



Les silhouettes de toutes corpulences jouent avec la transparence, comme sur une robe longue en cotte de mailles ou ce haut pour homme en voilage noir effet peau nue.



Toute la collection automne-hiver 2024/2025 semble cousue pour être transportée sur les tapis rouges, avec des allures sexy et très hollywoodiennes, des coupes osées et jamais vues, capables de faire parler de la marque française, en plein regain de notoriété.



Le mois dernier, l'une des actrices les plus suivies du moment, l'Américaine de 27 ans Zendaya, apparaissait à Londres pour la première de son film "Dune 2" dans une tenue archive de Mugler, une robe robotique en coque argentée.



Pour son dernier défilé, Casey Cadwallader avait invité sur le podium la jet-setteuse et héritière de l'empire hôtelier Hilton, Paris Hilton, et l'actrice américaine Angela Bassett. Cette fois, pas de grande star, même si la rumeur avait fait croire jusqu'au dernier moment la présence possible de l'Américaine Kim Kardashian.



Casey Cadwallader a pris les rênes de la maison parisienne il y a deux ans, après le décès du flamboyant fondateur de la marque Thierry Mugler, dont l'imaginaire de la femme sexy, glamour et puissante a marqué plusieurs générations de stylistes.



Son successeur, qui avait rejoint la maison Mugler en 2018, fait depuis l'unanimité avec sa touche éclectique et inclusive.