Garde des enfants : Gérard Piqué pose d'étonnantes conditions à Shakira

Shakira et Gerard Pique, les conditions de la garde des enfants

Le footballeur Gérard Piqué aurait imposé deux conditions bien spécifiques à Shakira, pour qu'elle puisse amener leurs deux enfants vivre à Miami, avec elle.





La première condition serait de lui payer 5 billets d'avion par an, en première classe, pour venir voir ses fils aux États-Unis.





Et deuxièmement, Piqué aurait obligé son ex femme à éponger une dette s'élevant à 400 000 euros, relate le journal espagnol Telemundo.