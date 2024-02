Grammy Awards : 50 cent dézingue Jay-Z

Le rappeur américain 50 cent est monté récemment au créneau pour fustiger le discours tenu par Jay-Z lors de la cérémonie des Grammy Awards. « Pendant qu'on se bat pour que des artistes remarquables ait leurs trophées, certains avec une collection volée réclame un autre trophée pour leur reine ».







Il ajoute qu’il ne « faut pas mélanger les choses, ce n’est pas parce que vos intérêts diffèrent aujourd’hui que tu vas vouloir changer de discours. 2pac, Snoop Dog et BIGGIE n'ont pas eu de trophées. Ils t'ont donné beaucoup de trophées volés. On n’a pas besoin de traitres dans notre lutte. Cette cérémonie va tomber et toi avec sois sûr ».





Des mots qui surviennent après que Jay-Z a demandé aux organisateurs des Grammy Awards la raison pour laquelle sa femme Beyoncé n’a jamais remporté la catégorie « Album de l’année ». Un trophée remportée cette année par Taylor Swift.