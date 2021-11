Grammys 2022: Marilyn Manson et Dave Chappelle nommés malgré les polémiques

MUSIQUE - Pas de “cancel culture” aux Grammy Awards 2022. La Recording Academy a levé le voile sur les nommés de la 64e édition de la cérémonie ce mardi 23 novembre.



Si la présence de certains artistes comme Doja Cat, Billie Eilish, Justin Bieber, Kanye West ou encore Olivia Rodrigo n’a rien d’une surprise, celle des controversés Dave Chappelle, en lice pour le meilleur album parlé avec 8:46 et Marilyn Manson, présent sur l’album Donda de Kanye West (nommé pour l’album de l’année), est plus étonnante.



Le premier a défrayé la chronique en octobre pour des propos jugés transphobes lors de son spectacle The Closer diffusé sur Netflix. Il y a notamment pris la défense de J.K. Rowling, elle aussi accusée de transphobie.



“Le genre est un fait. Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre a dû passer entre les jambes d’une femme pour être sur Terre. C’est un fait”, avait-il dans un premier temps déclaré à l’époque. Et d’ajouter: “Maintenant, je ne dis pas que les femmes trans ne sont pas des femmes, je dis juste que ces chattes qu’elles ont… vous voyez ce que je veux dire?”.





Ces blagues avaient par la suite poussé trois employés de la plateforme de streaming, suspendus depuis, à interrompre une réunion virtuelle des dirigeants de la plateforme pour protester contre leur diffusion. Les appels au boycott et à la suppression du spectacle s’étaient également multipliés, sans succès, Netflix défendant coûte que coûte sa programmation.