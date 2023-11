Grand amateur de cannabis, Snoop Dogg prend une décision radicale

L'image du célèbre rappeur américain Snoop Dogg est inextricablement liée à son amour pour la marijuana. En 2019, il a même révélé avoir engagé quelqu’un pour lui rouler ses joints.





Grande fut donc la surprise de ses fans quand il a annoncé jeudi dernier, sur les réseaux sociaux, qu'il arrêtait de fumer. « Après beaucoup de réflexion et de conversation avec ma famille, j’ai décidé d’arrêter de fumer. Veuillez respecter ma vie privée en ce moment » a-t-il écrit sur son profil Instagram.





« Snoop Dogg , arrêter de fumer, c’est comme si Vin Diesel abandonne sa famille »





La publication a recueilli plus de 3,1 millions de « j’aime », informe le site américain « BET ». Certains fans de l’artiste se sont demandés si son compte n’a pas été piraté. « Snoop Dogg , arrêter de fumer, c’est comme si Vin Diesel (Dominic Toretto dans Fast and Furious) abandonne sa famille » a commenté l’un d’eux. D’autres followers, un peu plus taquins, ont cherché à savoir ce qu’il restait de sa « réserve d’herbes ».





« Je veux voir mes petits-enfants vieillir »





L’annonce du célèbre rappeur peut surprendre, mais ne doit pas réellement étonner. En effet, Snoop Dogg déclarait un peu plus tôt cette année, qu’il avait diminué sa consommation de tabac.