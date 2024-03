Guerre Israël –Hamas : La Fouine remonte les bretelles à Omar Sy et Jamel Debbouz

Né à Trappes dans les Yvelines comme Omar Sy et Jamel Debbouze, le rappeur La Fouine, ne supporte plus le silence de ses deux célèbres amis sur le conflit entre Israël et le Hamas. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), il a invité l’acteur et l’humoriste à prendre position.





« On est des mecs de Trappes, on porte nos c* * * * * normalement !!! »





« Jamel Debbouze, Omar Sy, votre silence sur les 30 000 morts palestiniens (chiffres du Hamas), me déçoit beaucoup, on est des mecs de Trappes, on porte nos c* * * * * normalement !!! », a commencé l’auteur de l’album « Mes repères », avant d’ajouter : « Ressaisissez-vous, je vous ai connu beaucoup plus militants et courageux que ça !!! ».





Inutile de rappeler que Laouni Mouhid (son nom à l’état civil) est un musulman pratiquant.





Il est naturellement solidaire de ses coreligionnaires de la bande de Gaza et d’autres parties de la Palestine, bombardées par Tsahal.





Omar Sy qu’il interpelle dans ce tweet n’a certes pas commenté publiquement le conflit Israël-Hamas, mais il a signé avec 300 autres artistes une tribune adressée au président américain Joe Biden.