Halima Gadji : «Je me sens mieux en Côte d’Ivoire»

L’actrice Halima Gadji est en passe de devenir la plus ivoirienne des Sénégalaises. Depuis plus d’un an, celle qui était Marième Dial dans la série «Maîtresse d’un homme marié» s’est presque installée en Côte d’Ivoire. Elle est en ce moment au Sénégal, guettant la sortie en septembre, sur Canal Plus, d’une nouvelle série («Le futur est à nous») où elle incarne une journaliste (Aby).





Dans un entretien paru ce samedi dans L’Observateur, elle étale son amour pour son pays d’accueil : «Pour dire vrai, je me sens mieux en Côte d’Ivoire. Là-bas, les gens ont moins tendance à m’agresser dans la rue. J’ai ma routine»





Mais Halima Gadji croit savoir que sa préférence pour les bords de la Lagune Ebrié a une autre explication. Elle dit : «J’ai une grande relation avec l’eau et la Côte d’Ivoire est un pays où il pleut 12 mois/12. Peut-être que c’est en relation avec ma naissance parce que je suis née un jour de pluie. A Abidjan, je me sens comme chez.»