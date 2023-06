Harry et Meghan étrillés par l’un des patrons de Spotify qui les traite « d’escrocs »

Le programme des Sussex, intitulé « Archetypes » n’a fourni qu’une seule série depuis 2020 alors que leur contrat avec Spotify se montait à 20 millions de dollars.



Le divorce entre Harry, Meghan et Spotify ne s’est visiblement pas fait à l’amiable. Le contrat de plusieurs millions de dollars entre le géant du streaming et une organisation dirigée par le prince Harry et son épouse Meghan Markle a pris fin ces derniers jours, faute de production de contenu à la hauteur des attentes de l’entreprise.



Le programme des Sussex, intitulé « Archetypes » et présenté par Meghan, a dominé plusieurs classements, les auditeurs se pressant pour écouter les conversations entre Meghan et des femmes influentes. Mais Spotify espérait davantage de contenus puisque le couple a produit une seule série depuis la signature de l’accord en 2020... Ceci pour un montant estimé à 20 millions de dollars.





Et cela ne passe visiblement pas. Ce lundi 19 juin, depuis sa propre chaîne de podcasts Spotify, Bill Simmons, responsable de l’innovation des podcasts au sein de l’entreprise, a qualifié Harry et Meghan « d’arnaqueurs ». « J’aurais aimé être impliqué dans la négociation de leur départ. The Fucking Grifters ( Les putains d’escrocs ), c’est plutôt ça le podcast que nous aurions dû lancer avec eux », a-t-il lancé.