Inde : Rihanna reçoit 9 millions de dollars pour chanter à un mariage

Ce week-end, des stars du monde entier ont fait le déplacement en Inde, pour fêter le prémariage inoubliable de Radhika Merchant et Anant Ambani, fils de l'homme le plus riche d'Asie.





Rihanna a été l’artiste choisie pour faire un concert lors de la fête qui s’est tenue le vendredi 1er Mars 2022. Elle a été rémunérée à hauteur de 9 millions de dollars pour prester lors de la soirée qui s’est tenue ce vendredi 1er Mars.





Pour marquer le coup, elle était vêtue d’une robe neon verte de Dolce & Gabbana. Les festivités sont prévues pour trois jours dans la ville de Jamnagar, dans l'état du Gujarat, à l'ouest de l'Inde. Le 9e homme le plus riche du monde, Mukesh Ambani, a fait venir des stars du monde entier pour une célébration de trois jours qui se déroule ce week-end.