Info Le Témoin : Adji Sarr exilée en Angleterre

La célèbre masseuse Adji Raby Sarr ne se trouve plus au Sénégal, selon le journal Le Témoin. Nos confrères indiquent que pendant que Ousmane Sonko était en proie à la détention et à la radiation, son accusatrice a discrètement quitté le pays pour trouver refuge en Grande-Bretagne. Cet exil soulève des questions sur les motivations derrière son départ et laisse certains se demander si cela vise à éviter la justice.



D'après le quotidien Le Témoin, l'affaire Adji Raby Sarr a mis en lumière des failles dans le système politique et judiciaire sénégalais. La dissolution de la formation politique d'Ousmane Sonko par décret présidentiel a suscité des inquiétudes quant au respect des droits démocratiques et à l'équité dans le traitement des opposants politiques.



À l'approche de l'élection présidentielle, le journal souligne que la question de la crédibilité du processus électoral demeure au centre des préoccupations. L'exil d'Adji Raby Sarr en Grande-Bretagne ajoute un élément supplémentaire à une saga déjà complexe, suscitant des spéculations sur les motivations derrière sa fuite.



Pour rappel, les accusations de viol d'Adji Raby Sarr contre Ousmane Sonko ont déclenché une chaîne de réactions tragiques qui ont secoué le pays. Cela a entraîné des conséquences tant sur le plan humain que politique. Les manifestations qui ont suivi son accusation ont conduit à des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre, causant des dizaines de décès et des centaines de blessés. Les dégâts matériels se sont accumulés. Plus de 500 jeunes ont été emprisonné et plusieurs ont aussi perdu la vie.