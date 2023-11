Interdiction de fumer du cannabis : Burna Boy refuse un contrat de 2,5 milliards F CFA à Dubaï

Le chanteur nigérian Burna Boy a refusé de se produire à Dubaï pour un cachet de 2,5 milliards de FCFA à cause de l’interdiction de fumer du cannabis lors de l’événement.



Ce qui est pour lui une décision inacceptable. Il a déclaré : "Je viens de refuser l'argent de Dubaï. Cette somme ne signifie rien pour moi, car j'aime aller là où on ne me demande pas d'arrêter de fumer du cannabis". En effet, sa passion pour le cannabis est bien connue.



Le célèbre chanteur nigérian s'est même lancé dans le commerce de cette plante aux États-Unis avec sa marque "Brkfast". Ayant remporté un Grammy Awards au cours de sa carrière, il s'engage activement dans la légalisation du cannabis à travers le monde.



En 2021, Burna Boy a dénoncé l'hypocrisie entourant la consommation de cette substance dans une déclaration. Il soulignait : "Tout le monde en consomme, mais personne ne veut être celui qui est vu en train de le faire".



D’ailleurs, il n'hésite pas à fumer sur scène devant son public, sans se soucier du jugement de ses fans.