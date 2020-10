Intervention de Ndella Madior sur 2stv : « Maman tu aurais dû penser à moi » (Sahra)

Ndella Madior Diouf a fait des révélations explosives sur sa vie privée lors de l’émission « Confrontation ».Invitée par la tonitruante Bijou Ngoné, elle a révélé des pans assez intimes de sa vie privée. Rapidement les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. On y voit Ndella avouer qu’elle aime les hommes et le sexe.Sur Instagram, sa fille Sahra Nero a réagi en disant sa mère. « Tu aurais dû penser à moi, mais bon Yallah yokk soutourou, love you mum ».Habituée aux sorties médiatiques de sa mère, celle-ci semble être celle de trop.