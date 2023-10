Jada Pinkett n’exclut pas de vivre à nouveau avec Will Smith

Jada Pinkett Smith veut y croire. Dans une interview accordée lundi 16 octobre à l’émission The Today Show de la NBC, Jada Pinkett Smith a évoqué son couple sous un nouveau jour. Après avoir annoncé mercredi 11 octobre qu’elle et l’acteur de 55 ans vivaient séparément depuis 7 ans, à l’occasion de la parution de ses mémoires «Worthy», Jada Pinkett Smith a révélé qu’ils travaillaient à la reconstruction de leur relation. Interrogée sur la possibilité de retrouver un autre grand amour pour elle ou pour Will Smith, l’actrice et productrice a expliqué : «Il est impossible de trouver un autre grand amour. C'est comme si nous étions maintenant dans un espace profond de guérison. Nous nous concentrons vraiment sur la guérison de notre relation», poursuit-elle, confirmant qu'elle n'envisageait pas du tout de divorcer. «Il n'y a pas de divorce sur le papier. Nous travaillons très dur pour reconstruire notre relation et revenir à un partenariat de vie», a souligné Jada Pinkett Smith, 52 ans.









Évoquant ensuite sa vision du mariage, la mère de Jaden et Willow, fruits de son union avec Will Smith, a expliqué être arrivée «avec des idées très spécifiques qui (l)'empêchait de voir Will tel qu'il est. Il ne peut pas être ce mari parfait et idéal. Je dois être capable de l'accepter pour l'humain qu'il est et il doit m'accepter pour l'humaine que je suis. Et à ce moment-là, on a envie de s'aimer», a-t-elle précisé. Questionnée alors par la journaliste Hoda Kotb, sur la possibilité de vivre à nouveau sous le même toit, Jada Pinkett Smith a finalement répondu par l'affirmative après un instant de réflexion.