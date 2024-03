JO : Aya Nakamura répond à l’extrême droite qui la prend pour cible

La chanteuse pourrait se produire à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, mais ça ne plaît pas du tout à l’extrême droite.



JEUX OLYMPIQUES - Toi t’es bon qu’à planer, ouais je sens t’as l’seum... Aya Nakamura n’a pas utilisé les paroles de son tube Pookie pour répondre à l’extrême droite, mais elle n’a pas mâché ses mots ce dimanche 10 mars pour répondre aux critiques dont elle est la cible depuis plusieurs jours.



« Vous pouvez être raciste mais pas sourd... C’est ça qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d’état numéro 1 en débat etc mais je vous dois quoi en vrai ? Que dalle », a taclé la chanteuse en répondant à un tweet du média d’extrême droite Livre Noir.





Ce dernier relayait un autre tweet du groupuscule d’extrême droite Les Natifs, qui s’est affiché dans Paris avec une banderole : « Y’a pas moyen Aya. Ici c’est Paris, pas le marché de Bamako. » Une attaque raciste en référence à un article de l’Express, selon qui Emmanuel Macron aurait demandé à l’artiste née au Mali de chanter à la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris en juillet prochain.

Vous pouvez être raciste mais pas sourd ????.. C’est sa qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d’état numéro 1 en débats ect mais je vous dois quoi en vrai ? Kedal https://t.co/rgnGeAAOfD — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) March 10, 2024