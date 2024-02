Kanye West raconte comment il a évité la faillite après ses propos antisémites

b2022 a été pour Kanye West une année un peu compliquée. D’aucuns diront qu’il l’a un peu voulu. Mais c’est dans la nature du personnage de dire ce qu’il pense à voix haute quitte à créer la polémique.







En effet, il y a moins de deux ans, le natif de Chicago a déclaré lors d’un entretien qu’il voyait des « choses positives concernant Hitler ». « Nous devons arrêter d’insulter les nazis en permanence…J’adore les nazis » avait-il ajouté.





Lâché par Adidas, Gap et Balenciaga





Au cours de la même année, il a publié sur X (ancien Twitter), une image représentant une croix gammée entrelacée d’une étoile de David. Son compte a été immédiatement suspendu pour « incitation à la violence ». C’était le début des ennuis pour Ye.













Dans la foulée, la marque de vêtements Adidas rompt sa collaboration avec lui (il perd pour cela 2 milliards de dollars). La firme allemande est suivie par Gap, une chaîne américaine de prêt à porter et la maison de mode Balenciaga. Toutes ces sociétés ont brutalement coupé les ponts avec le rappeur, producteur et designer américain.





Dans un récent entretien accordé cette semaine à "TMZ", le rappeur avoue qu’il avait presque tout perdu après ses propos antisémites et les ennuis qu’ils lui ont attirés. « Je vais être honnête avec vous tous. Deux mois en plus et c’était la faillite…Nous avons déménagé en Italie. Nous avons déménagé dans les usines et nous avons survécu. Nous avons survécu à la faillite et nous sommes revenus numéro un », s’est réjoui Kanye West, sans préciser la nature des usines dont il parle.





« Je suis encore dans cet univers, capable de me battre »





Le designer estime qu’il a été sauvé par son savoir-faire dans plusieurs domaines. « Si je n’avais pas eu les différentes compétences en matière de musique, de vêtements et des fans, ils auraient pu me détruire…Je suis encore dans cet univers, capable de me battre. J’aime tous les gens qui m’ont soutenu », a déclaré le rappeur. Le vendredi 09 février dernier, Yeezy a lancé « Vultures 1 », un nouvel album réalisé avec Ty Dolla Sign.