Korité 2023 : Les stars dans tout leur éclat

Le sagnsé (sape) et les Sénégalaises, c’est une longue histoire d’amour. Elles n'ont pas dérogé à la règle, le jour de la korité. Les femmes sénégalaises effilées coquines versent dans la sapologie version sénégalaise. Les fêtes telles que la korité sont une belle occasion de se mettre en valeur. Elles cherchent à tout prix à apparaître sous de nouvelles coutures et coiffures pour sortir de la mêlée.



La belle tenue, la coiffure, sont entre autres publiées via Facebook, Instagram, Tik Tok. Elles partagent avec fierté leur ''sagnsé'' de jour de Korité.



Seneweb vous propose quelques unes des traditionnelles tenues magnifiquement arborées.