La bague à un million de dollars de Tupac Shakur rachetée par Drake

Coût de l'opération ? Un million de dollars. Le rappeur et chanteur canadien Drake est devenu ce vendredi 28 juillet l'heureux détenteur de la célèbre bague en forme de couronne appartenant à la légende du rap Tupac Shakur . Il l'a obtenue après une vente aux enchères. L'artiste a posté, sur Instagram, une photo de sa main portant le fameux bijou, dessiné par 2Pac (son nom d'artiste) lui-même, parti mardi pour 1,016 million de dollars, frais et commission inclus, à l'issue d'une vente aux enchères organisée par la maison Sotheby's.





Le montant représentait plus du triple de l'estimation initiale, comprise entre 200 000 et 300 000 dollars. Drake est connu pour dépenser sans compter, au point de s'acheter un Boeing 767 pour son usage personnel ou de débourser 104 millions de dollars pour acquérir la maison qui fut jadis propriété du chanteur Robbie Williams, à Los Angeles.





Drake, un habitué des opérations extravagantes

Il a aussi fait parler de lui pour avoir parié un million de dollars sur la victoire de l'Argentine en finale de la dernière Coupe du monde de football (somme perdue car le score était nul à la fin du temps réglementaire). La bague est une pièce unique, ornée d'une couronne inspirée par « Le Prince », livre de l'écrivain italien Nicolas Machiavel qui a beaucoup marqué Tupac Shakur, au point d'adopter le nom de scène Makaveli.





Sertie de rubis et de diamants, elle provient de la collection personnelle de Yaasmyn Fula, marraine de l'artiste et proche conseillère. Incarnant une nouvelle génération de rappeurs qui chantent plus qu'ils ne parlent, Drake a placé douze de ses albums au sommet des ventes de disques aux États-Unis, une performance égalée récemment par Taylor Swift, seuls Jay-Z (14) et les Beatles (19) ayant fait mieux.





Tupac Shakur a été tué par balle le 7 septembre 1996 alors qu'il se trouvait dans une voiture, à Las Vegas (Nevada). Il avait 25 ans.