La chanteuse Dieyla Gueye est devenue maman

La famille Gueye vient de s’agrandir.





Yass et Dieyla Gueye ont accueilli leur premier enfant ce 13 octobre. Le nouveau-né est une fille.







L’interprète de « mangui baax » et son mari, et non moins manager, ouvrent désormais un nouveau chapitre de leur vie en devenant parents.