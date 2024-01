La marque sénégalaise Tongoro accuse Balmain de plagiat

La marque parisienne Balmain a récemment dévoilé à la Villette, une collection masculine automne 2024, marquant le retour de « Balmain Homme » au calendrier de la Fashion Week masculine de Paris. Durant le défilé, l’on pouvait remarquer un accessoire facial similaire à « Cairo » de « Tongoro ».



La marque sénégalaise avec à sa tête Sarah Diouf, n’a pas hésité à réagir. Sur Instagram, elle décrit cela comme « un événement difficile et douloureux, remettant en question une fois de plus le regard réel que les marques occidentales prétendent avoir envers la créativité africaine tout en se disant ouvertement inspirées. En mai 2019, nous présentions notre gamme de bijoux, avec la pièce de bijoux pour visage: Le Caire »



Il est inspiré par le maquillage masculin de la tribu Woodabe, la pièce a été présentée pour la première fois lors de notre spectacle de piste de la collection « Tongoro Tribe » à Dakar, rendant hommage aux communautés nomades africaines.



Des célébrités comme Naomi Campbell et la chanteuse Alicia Keys ont eu à arborer ce bijou. La pièce est rapidement devenue un succès et un élément de base de la ligne de Tongoro grâce à Beyonce qui l’a fait porter à ses danseurs dans la vidéo de « Spirit » du Roi Lion.



Balmain n’a pas encore réagi à la polémique actuelle sur ce bijou.