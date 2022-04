La reine Elizabeth invite Harry et Meghan à se présenter au balcon avec la famille royale lors de son jubilé

Prince Harry au jubilé de Platine de la Reine Elisabeth 2

Selon le journal britannique The Telegraph, le prince Harry et sa femme Meghan Markle pourraient apparaître sur le balcon du palais de Buckingham lors des célébrations du jubilé de platine d’Elizabeth. Cela dit, comme ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale, ils ne seraient pas autorisés à jouer un rôle officiel pendant le week-end de célébration.





En 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont officiellement quitté la famille royale britannique pour s'installer aux États-Unis, où ils ont entamé une nouvelle vie. Mais ce faisant, le couple a aussi renoncé à tous ses privilèges royaux. C’est donc la raison pour laquelle ils ne pourront pas jouer un rôle central dans les festivités du jubilé de la reine Elizabeth qui se dérouleront en juin prochain. Par exemple, le couple ne sera pas autorisé à assister au “Trooping the Colour”, une cérémonie célébrant l’anniversaire d’Elizabeth. Ils seront toutefois autorisés à apparaître lors d’événements familiaux, tels que l’office à la cathédrale Saint-Paul et sur le balcon du palais de Buckingham lors du survol de la British Air Force.





Visite surprise

Selon les membres du personnel de la monarchie britannique, la présence du couple signifierait beaucoup pour la Reine Elizabeth. Le duc et la duchesse de Sussex ont rendu une visite surprise à la reine Elizabeth la semaine dernière. Ils se sont arrêtés brièvement au château de Windsor alors qu’ils se rendaient aux Invictus Games aux Pays-Bas. Selon des sources royales, le couple a reçu un accueil chaleureux. Un porte-parole du couple du Sussex a toutefois refusé de dire si le couple serait présent pour les festivités du jubilé. Cependant, Harry et Meghan auraient promis à la reine qu’elle pourra serrer dans ses bras ses arrière-petits-enfants Archie et Lilibet “dans un avenir proche”.