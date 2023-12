« Il m’a demandé si j’étais bien au lit » : Les révélations de Yaya après « The Bachelor »

Ndeye Yaya était la représentante du Sénégal dans l’émission « The Bachelor ». Éliminée très tôt, elle s’est confiée dans l’émission « 11-13 » sur la 2stv à son retour dans la capitale sénégalaise, il y a quelques jours.



Ndeye Yaya révèle qu’elle savait qu’elle n’allait pas durer dans l’émission parce que le Bachelor, Clive, était trop porté sur la sexualité et la vulgarité. « Dès le début, j’ai senti qu’il avait des critères bien définis par rapport à ses goûts et je n’y répondais pas car j’ai des convictions en tant que musulmane et sénégalaise », dit Yaya.



Elle ajoute : « Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas été montré à la télévision mais il m’a clairement demandé si j’étais bien au lit et que lui pour choisir, il fallait qu’il connaisse au préalable les capacités sexuelles de la femme en face d’elle. Il m’a aussi demandé combien de fois je pouvais avoir des rapports sexuels par semaine, c’était gênant ».



Ndeye Yaya estime que c’est par refus de ses propositions que Clive a profité de son clash avec la candidate Barbara pour l’éliminer de la télé-réalité.