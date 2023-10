« Mariage » de Mia Guissé : Qui est l’heureux élu ?

Depuis ce dimanche 1er octobre 2023 l’information selon laquelle la chanteuse Mia Guissé se serait mariée a été largement relayée.



La nouvelle a été annoncée en primeur sur le compte Snapchat de l’influenceur et présentateur, Biggy. Mais sur les réseaux sociaux de la concernée il n’y a ni photos de mariage, ni de colas, ni de henné time. Aucune preuve qui puisse étayer le fait qu’elle se serait effectivement mariée. Mia a juste publié une photo où l’on voit ses mains entrelacées à celles d’un homme et une vidéo où elle est en galante compagnie.



Ce qui nous pousse à nous intéresser au profil de l’homme en question pour essayer de découvrir de qui il s’agit exactement. Selon des informations glanées de part et d’autre il s’agirait de l’acteur Michael. Un acteur et mannequin qui a été révélé au public sénégalais grâce à la série POD et Marichou.

Féru de fitness comme Mia Guissé. Une information qui peut être vraie. Car si l’on compare la denture, la dentition, le sourire, la coiffure, la corpulence de Michael et l’homme qui est sur les images publiées par Mia Guissé, il y a de fortes chances que ça soit effectivement la même personne.



Ce qui nous porte à croire qu’il s’agirait plutôt d’un nouveau clip et non d’un mariage. Wait and see.