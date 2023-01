[Vidéo] « Tu m’as laissée avec des dettes au fisc » : Shakira se venge de Gérard Piqué dans une chanson

Sharika en colère contre son ex compagnon, Piqué

La célèbre chanteuse colombienne Shakira a sorti récemment une nouvelle chanson en collaboration avec le producteur argentin Bizarrap. Dans ce morceau intitulé « BZRP Music Session #53 », Shakira s’adresse à son ex-compagnon Gérard Piqué sans vraiment le nommer. On l’entend dire qu’elle est trop bien pour la personne avec qui elle était. « Je ne veux pas d’autres déceptions. Tu parles d’être un champion et quand j’ai eu besoin de toi, tu m’as donné la pire version de toi... Une louve comme moi n’est pas pour les gars comme toi. Pour les gars comme toi. Je suis trop bien pour toi et c’est pourquoi tu es avec quelqu’un comme toi » chante-t-elle.





« Tu m’as laissé la belle-mère pour voisine »





Un peu plus loin, elle l’accuse de l’avoir laissée dans les problèmes : « Tu m’as laissé la belle-mère pour voisine, les médias à ma porte et des dettes au fisc ». Inutile de rappeler que la chanteuse est accusée de fraude fiscale par la justice espagnole. Elle estime que l’interprète de « Waka Waka » doit 14,5 millions d’euros aux impôts sur la période allant de 2012 à 2014. La chanteuse aurait selon le Parquet espagnol menti sur son lieu de résidence en laissant croire qu’elle vivait aux Bahamas alors qu’elle vivait en Catalogne.





Notons par ailleurs que dans la même chanson, Shakira indique qu’elle ne reviendra plus avec cette personne avec qui elle était même si celle-ci la supplie.





« C’est à eux de te prévenir, alors avale, avale, mâche. Je ne reviens plus avec toi. Même si tu cries après moi ou me supplies. J’ai compris que ce n’est pas de ma faute s’ils te critiquent. Je ne fais que de la musique, désolée que ça t’éclabousse » peut-on l’entendre dire.