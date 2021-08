“Trop, c’est trop”: la Reine prépare une “riposte juridique” contre Harry et Meghan

L’équipe juridique de la reine Elizabeth aurait commencé à consulter des experts en diffamation à la suite d’une série de commentaires du prince Harry et de Meghan Markle.

Selon The Sun, la reine serait “exaspérée par les attaques répétées” de son petit-fils et de son épouse. “Trop, c’est trop”, a déclaré une source royale au journal.

“ Il y a une limite à ce qui peut être accepté, et la Reine ainsi que la famille royale ne peuvent pas être poussées plus loin. Ils sont en train de se doter d’un avocat. Harry et Meghan seront mis au courant et sauront que ces attaques répétées ne seront plus tolérées”.





Des mémoires qui inquiètent

Après avoir annoncé qu’ils quittaient la famille royale britannique, Harry et Meghan avaient accordé en mars de cette année un entretien choc à l’animatrice de télévision Oprah Winfrey, qui avait attisé les tensions avec la famille royale. Mais ce n’est que lorsque le prince Harry a annoncé qu’il publiera fin 2022 ses mémoires, retraçant ses “erreurs”, que les équipes de la Reine auraient décidé de consulter des experts.





“Si quelqu’un était nommé dans le livre et accusé directement de quelque chose, cela pourrait constituer une diffamation et porter atteinte à son droit à une vie familiale privée”, a déclaré la source au Sun. “L’équipe juridique pourrait également contacter les éditeurs du livre pour demander un avertissement préalable de son contenu et un droit de réponse”.





La date de sortie du bouquin a également fait lever quelques sourcils au sein de la famille royale. Le prince Harry publiera en effet ses mémoires en même temps que le jubilé de platine de la Reine, qui marquera le 70e anniversaire de son accession au trône.