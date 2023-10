Le bébé de Paris Hilton victime d’une vague de commentaires haineux sur la taille de son crâne

La riposte de Paris Hilton a sonné. La célèbre héritière a répondu aux trolls qui ont fait des commentaires sévères sur la taille de la tête de son fils Phoenix, âgé de neuf mois. Cette vague de critiques a déferlé vendredi 20 octobre après que l’Américaine a partagé sur Instagram des photos du premier voyage de son bébé à New York. On y voit Paris Hilton prenant la pose avec son enfant, habillé en Burberry.





«A-t-il une encéphalite ? Je n'essaie pas d'être désagréable, mais cela ne semble pas normal», s’interroge une internaute. Une autre renchérit : «Vous devez faire examiner votre bébé par un neurochirurgien pédiatrique. Il a une fontanelle assez large et une macrocéphalie, il aurait probablement besoin d'une IRM ou d'une échographie pour exclure un blocage du liquide céphalo-rachidien dans son cerveau pour plus de sécurité.»





«Mon ange est en parfaite santé»

Face à toutes ces questions qui ont inondé la section commentaires, Paris Hilton a décidé de prendre la parole. «Il y a des gens malades dans ce monde. Mon ange est en parfaite santé. Et oui, bien sûr, il a consulté un médecin, il a juste un gros cerveau», a-t-elle répondu, comme le relève le Daily Mail .