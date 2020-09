Le fils de Matt Pokora malade, Christina Milian rassure les fans

Fils Matt Pokora, malade

Isaiah, le fils de Matt Pokora et de Christina Milian, a été malade pendant quelques heures, ce qui a rapidement inquiété les fans. Sur les réseaux sociaux, la maman a donné des nouvelles du petit de sept mois. Matt Pokora et Christina Milian sont très proches de leur communauté sur les réseaux sociaux. Les parents partagent régulièrement des moments de leur vie de famille et des clichés de leur petit garçon Isaiah.





C’est donc tout naturellement que la maman de 38 ans a fait part de son inquiétude avec ses six millions d’abonnés lorsque son fils a commencé à se sentir mal cette semaine.





Réaction à un vaccin





Mercredi 9 septembre, la chanteuse a expliqué à ses fans sur Instagram: “C’est toujours déchirant lorsque votre enfant est en détresse. Mais il gère comme un champion. J’ai hâte qu’il se sente mieux.” Elle a ensuite précisé qu’il s’agissait d’une réaction après son vaccin contre la grippe. Inquiets, ses abonnés lui ont adressé de nombreux messages de soutien.





Rétabli