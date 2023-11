Le leader des Guns N' Roses Axl Rose accusé d'agression sexuelle dans une plainte à New York

Le leader du groupe de rock de légende Guns N' Roses Axl Rose, l'Américain William Bruce Rose de son vrai nom, est accusé d'une agression sexuelle en 1989 par une mannequin américaine, Sheila Kennedy, selon un document de la justice de New York révélé par la presse spécialisée.