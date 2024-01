Aux Golden Globes 2024, Taylor Swift n’a visiblement pas apprécié cette blague du présentateur

GOLDEN GLOBES - Le bal est officiellement ouvert. La toute première cérémonie de remise des prix dédiée au cinéma et à la télévision s’est déroulée à Los Angeles ce dimanche 7 janvier. Le palmarès des Golden Globes 2024 a réservé quelques surprises aux spectateurs, notamment les deux statuettes avec lesquelles est reparti le film français Anatomie d’une chute.



C’est l’humoriste Jo Koy qui avait la lourde tâche d’animer la soirée. Un « job » qu’il n’a décroché que quelques semaines à peines avant le jour J, raison pour laquelle, selon lui, certaines de ses blagues sont tombées à plat auprès d’une salle remplie de célébrités. Taylor Swift, par exemple, n’a pas du tout été sensible à son humour.



La chanteuse était présente à la cérémonie pour une bonne raison : elle était nommée dans la toute nouvelle catégorie « Réussite au box-office ». Le film concert de sa tournée Taylor Swift : The Eras Tour a en effet réalisé un carton dans les salles américaines. Taylor Swift n’a pas remporté le prix, décerné au film Barbie de Greta Gerwig. Mais ce n’est pas pour ça que le présentateur Jo Koy s’est permis une plaisanterie à son sujet.



En effet, lors de son monologue d’introduction, l’humoriste a mentionné le match de football américain qui se déroulait en parallèle de la soirée. Et n’a pas manqué de faire référence à la relation de la chanteuse avec le joueur des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.



« La grande différence entre les Golden Globes et les matchs de la NFL (National Football League), c’est qu’il y aura sans doute ce soir moins de moments de Taylor Swift capturés par les caméras », a-t-il lancé.



Cette plaisanterie n’a pas du tout amusé Taylor Swift qui, sans même sourire, s’est contentée de boire une gorgée dans sa coupe de champagne, comme on peut le voir sur les images ci-dessus.



L’humoriste faisait référence à la présence récurrente de Taylor Swift dans les tribunes des matchs de la NFL pour soutenir son petit ami. Un soutien qui a généré un regain d’intérêt pour ce sport pour une partie de la population qui ne s’y intéressait jusqu’alors pas.



Cette blague de Jo Koy n’est pas la seule qui ait fait un bide lors des Golden Globes 2024. L’humoriste s’est notamment risqué à multiplier les plaisanteries sur le physique des acteurs de Barbie, de Saltburn et de Maestro. Sans succès.