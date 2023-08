Le prince Harry et Meghan Markle ressurgissent unis et assortis en pleines rumeurs de séparation

Tenues assorties, larges sourires et regards de connivence... Les Sussex sont apparus complices dans une séquence dévoilée sur le site web de leur fondation Archewell, le mercredi 2 août.





«Ils prennent du temps chacun de leur côté», déclarait une source anonyme à RadarOnline, mi-juillet. Depuis quelques mois, les tabloïds s'interrogent en effet sur les supposées dissensions entre Meghan Markle et le prince Harry. Les Sussex seraient-ils au bord du divorce ? «Ils subissent d'énormes pressions pour financer leur style de vie somptueux en Californie, y compris leur manoir à 14 millions de dollars (12 millions d'euros) et les coûts énormes de leur sécurité, a récemment confié un témoin à RadarOnline . Ce stress et leurs problèmes émotionnels ont probablement fait de leur vie un enfer.» Le prince Harry disposerait notamment d'une chambre d'hôtel à son nom, afin de s'isoler lorsque le torchon brûle. Il serait, en outre, soulagé de partir seul, en Afrique, pour y tourner un documentaire.

De rares apparitions publiques





Le couple a pourtant surpris ses détracteurs, le mercredi 2 août, en montrant un front uni dans une nouvelle vidéo publiée sur le site de sa fondation Archewell. On y voit le duo, qui arbore des tenues beiges assorties, afficher de grands sourires et échanger des regards de connivence. Dans cette séquence, le prince Harry et Meghan Markle appellent les 26 lauréats du Responsible Technology Youth Power Fund Cohort, un fond qui récompense un groupe d'«innovateurs et militants». Ces derniers ont reçu une bourse de 2 millions de dollars (1,8 million d’euros) de la part d’Archewell, «afin de soutenir leurs efforts visant à bâtir un monde en ligne plus inclusif, équitable et responsable», indique le site de la fondation.