LE RAPPEUR BIG POKEY MEURT À 45 ANS APRÈS S'ÊTRE ÉCROULÉ SUR SCÈNE





Le rappeur américain est mort après s'être écroulé sur scène lors d'un concert samedi soir au Texas. La cause de sa mort n'a pas été communiquée. Le rappeur américain Big Pokey, originaire de Houston au Texas, et membre fondateur du collectif Screwed Up Click, est mort après s'être écroulé sur scène lors d'un concert samedi soir dans la ville de Beaumont (Texas). Il avait 45 ans.





La cause de sa mort n'a pas été communiquée par les médias américains. Les résultats de son autopsie sont attendus dans les prochains jours. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux le montrent, s'adressant à la foule, micro à la main, avant de s'écrouler sur le dos.





Bientôt un dernier hommage

"C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce la mort de notre bien aimé Milton 'Big Pokey' Powell", indique un communiqué de son attaché de presse. "Il était aimé par sa famille, ses amis, et ses fans."





"Dans les prochains jours, nous allons annoncer comment nous allons célébrer sa carrière, et surtout comment le public pourra lui rendre un dernier hommage", indique aussi le texte.