Les accusations d'agression sexuelle? Woody Allen les “ignore”

Woody Allen, réalisateur de Cinema

Woody Allen s’est confié sur son mariage avec Soon-Yi Previn, qui dure depuis 22 ans. Et il est revenu sur les accusations d'agression sexuelle qui le poursuivent depuis des années.

Le réalisateur de 84 ans a évoqué sa relation avec Soon-Yi, 49 ans, fille adoptive de Mia Farrow avec laquelle Woody Allen a longtemps été en couple. “Je reconnais que ça n’avait aucun sens quand notre relation a commencé”, a confié Woody Allen au Mail on Sunday. “À première vue, nous avions l’air d’un couple irrationnel. J’étais beaucoup plus âgé et elle était une enfant adoptée. Les gens ont eu l’impression que c’était une situation d’exploitation, que je l’exploitais en tant que prédateur mâle plus âgé et qu’elle m’exploitait pour ce que j’avais. Ça n’a jamais été le cas. Dans le passé, je suis toujours sorti avec des actrices. Pour une raison inexplicable, avec Soon-Yi, ça a marché.”

Ils se sont mariés en 1997 et avec ce mariage, Woody Allen s’est “calmé”. “Je me suis débarrassé de beaucoup de mes traits les plus névrosés, même si je ne veux toujours pas passer dans des tunnels et que je n’aime pas les petits espaces ou les ascenseurs.” Quant à savoir pourquoi son couple avec Soon-Yi fonctionne, Woody Allen déclare simplement: “Elle n’aime pas vraiment le jazz ou le sport, et je n’aime pas certaines des émissions de télévision qu’elle regarde. Mais nous sommes d’accord sur les choses importantes - élever les enfants, où vivre, comment agir les uns avec les autres”





Il est revenu également sur les allégations d’abus sexuels de sa fille, Dylan Farrow. “Bien sûr, je suis conscient d’être l’objet de ragots et de scandales, mais je ne peux pas laisser cela me déranger. Je vis ma vie. Je travaille. Je joue du jazz. Je regarde le sport. Je vois mes amis. Je ne lis rien. C’était une fausse allégation mais un grand drame de tabloïd. J’ignore tout ça. Je travaille. Je continue. Je m’entoure de gens que je connais depuis longtemps, des gens qui connaissent la vérité.”