Les fans déçus de la statue de cire de Zendaya: “C’est Kylie Jenner?”

La Statue en cire de l'actrice Zendaya

La statue de cire de Zendaya au musée londonien de Madame Tussauds a été dévoilée sur les réseaux sociaux mardi dernier. Le modèle porte un costume rose similaire à celui que l’actrice portait lors du gala de la Humane Society of The United States en 2016. Mais du côté des fans, on ne cache pas sa déception: “C’est sûrement un mélange entre Kylie Jenner et Nicki Minaj, non?”

C’est bien connu: quand les internautes ne sont pas contents, ils n’hésitent pas à le faire savoir. Et c’est exactement ce qu’on fait les fans de l’actrice Zendaya sur Twitter. Selon eux, la statue de cire de la jeune femme au musée Madame Tussauds est totalement loupée. Ils ne valident absolument pas l’expression du visage et la tenue choisie pour représenter la star américaine.





La nouvelle figure de cire a été créée à partir de mesures et de références prises lors d’une rencontre avec l’artiste en 2015. Zendaya possède déjà deux figures de cire chez Madame Tussauds à San Francisco, qui lui ressemblent davantage que la dernière-née. Si la jeune femme n’a pas encore commenté son dernier sosie, ses fans, eux, l’ont fait.

“Kylie Jenner?”

“Ils l’ont transformée en Kylie Jenner”, “C’est vraiment le meilleur qu'ils pouvaient faire?”, “De toutes les tenues incroyables qu’elle a portées, c’est cella-là qu'ils ont choisie?”, “Vous avez utilisé Kylie Jenner comme modèle?”, “Il manque vraiment quelque chose, ce n’est pas elle”, “Quelque chose cloche avec ses lèvres”, peut-on lire parmi les nombreuses réactions sur Twitter et Instagram.